Özgür Özel’in Açıklaması: Kötü Örgütü AK Parti

ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için kullandığı, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” sözüne sert bir yanıt verdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş” ifadelerini kullandı. Çelik, “Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip” ifadesini de ekledi.

CHP’NİN ORGANİZE İŞLERİ

Çelik bu bağlamda, “Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan ‘organize demokrasi düşmanlığı’ CHP siyaseti olarak markalaşmıştır” şeklinde devam etti. Çelik, “Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını ‘organize bir kötülükle’ gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir” diyerek Özgür Özel’in CHP ile ilişkilendirilmesi gereken konularla partilerinin karıştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Son olarak, “‘Organize kötülük’lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına cevap verdi. “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” diyen Özel, Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Aynı zamanda, “Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor” sözlerini sarf etti. Özel, dikkat çekici bir şekilde, “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış” dedi. Özgür Özel, “Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan tetkik etti” diye ekledi.

Özel, Aydın’da büyük bir miting gerçekleştiğini belirtirken, “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin” diyerek görüşlerini paylaştı. Mitingin, “Özlem istifa” sloganları ile kesildiğini ve “Aydın tarihinin en büyük mitingi” olduğunu belirtti. “O da Isparta’dan, Burdur’dan AK Parti ilçe yönetimlerini çağırıp belediyede ağırlıyor” şeklinde ifade etti.