Özgür Özel’in Ara Seçim Çağrısına AK Parti Yanıt Verdi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL MUHALEFET TURUNA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim konusundaki çağrısı sebebiyle muhalefet turuna başladı. Özel’in ilk ziyareti DEM Parti’ye oldu.

Özel, saat 12.00’de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİK

Özel, yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz birtakım çalışmalar başta olmak üzere hemen her şeyi değerlendirme imkânı bulduk” dedi. Ayrıca, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” konulu bir rapor hazırlandığını hatırlatarak, raporun 6. ve 7. maddelerinin hem terörün sona ermesini hem de demokratik adımların atılmasını gerektirdiğini ifade etti.

KAYYIM UYGULAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, kayyım uygulamalarıyla ilgili olarak, “Kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor” ifadesini kullandı. Bu meselede siyasi partilere ve TBMM Başkanı’na görev düştüğünü vurgulayarak, konunun hatırlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

ÖZEL’DEN NUMAN KURTULMUŞ’A RANDEVU TALEBİ

Özel, “Ben önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talebim olacak” diyerek, görüşmede raporun ilgili maddeleri üzerine müzakere yapma imkânı bulmayı umduğunu dile getirdi.

ARA SEÇİM TARTIŞMALARINA YÖNELDİ

Özel, ara seçim tartışmalarının sürdüğünü belirterek, Anayasa’ya göre, ilk 30 ay ve son 1 yılda ara seçim yapılamayacağını hatırlattı. Ancak, TBMM’de boşalan milletvekili sayısının toplam sayının beşte birine ulaştığında ara seçim yapılabileceği bilgisini verdi. Şu anda 8 milletvekilinin boş olduğunu ifade etti.

TBMM BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI

Özel, “Bir an önce TBMM’nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur” dedi. Ara seçimlerin bir an önce yapılmasını talep eden Özel, bu konuyla ilgili irade gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

Özel’in çağrısının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor” sözleriyle yanıt verdi.

Gündem

Tedesco: Beşiktaş Maçı Sonrası Açıklamalar Yaptı

Fenerbahçe'nin teknik patronu Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası oldukça rahat hissettiğini belirterek, sevinç anını taraftar ve oyuncularla paylaştığını ifade etti.
Gündem

Ertuğrul Doğan Onuralp Çakıroğlu’na Destek Mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisinde dikkat çeken genç yetenek Onuralp Çakıroğlu hakkında sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
Gündem

PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Gündem

Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.