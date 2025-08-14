Gündem

Özgür Özel’in İddiası Soruşturuldu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB soruşturmasında rüşvet” konusundaki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Başsavcılık, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında yürütülen soruşturmayı duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

