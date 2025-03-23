Özgür Özel’in İşaret Ettiği Serdar Haydanlı Tutuklandı

İBB SORUŞTURMASINDA İLK TUTUKLAMA KARARLARI ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belirtmiş olduğu gibi, Serdar Haydanlı dahil olmak üzere 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

ÖZGÜR ÖZEL SERDAR HAYDANLI’NIN SERBEST BIRAKILDIĞINI İDDİA ETTİ

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan tek ismin “Naylon fatura kesiyor” denilen Serdar Haydanlı olduğunu öne sürdü. Özel, Haydanlı ile ilgili bir soruya karşılık olarak şunları söyledi: “Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim. Serdar Haydanlı’nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Partinin genel başkanı olarak avukat arkadaşlarıma ‘gidin bulun, sağlığını moralini, ailesine bir notu var mı sorun’ dedim. Biz hepsini bulduk, Serdar beyi bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık.”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir” denildi.

İBB SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘rüşvet almak’, ‘irtikap’, ‘kişisel verileri ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından, 84 şüpheli ise ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet almak’ ve ‘rüşvet vermek’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB’nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz, hakimlik tarafından tutuklandı.