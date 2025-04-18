Özgür Özel, Kayyum Üzerine Açıklama Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KAYYUM TARTIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum konusunun parti içinde bir dayanışma ortamı oluşturduğunu belirtiyor. “CHP’ye kayyum atanma olasılığını ilk baştan beri söylüyorum.” diyen Özel, yasal açıdan her yere kayyum atanmasının mümkün olduğunu, ancak bunun siyasi bağlamda uygulanabilir olmadığını vurguluyor.

“SAYIN BAHÇELİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR”

Özel, konuyla ilgili olarak “Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Biz buna karşı resti çektik, kurultayı yaptık. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı.” ifadelerini kullanıyor. Bu süreçte gelişen olaylara dikkat çeken Özel, “Bunu görenler şimdi taktik değiştirip kayyum diyene saldırıyorlar. Kayyum diyen doğru söylemedi ama üç aydır onun dediğini söyleyene ne demeli?” şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor.