Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na İhanet Etmediğini Söyledi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32’nci Genel Kurulu’na katıldı. Özel, her siyasi partinin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) aracılığıyla Kent Konseyi toplantılarına katılımının önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, “Bazen eleştiri alıyoruz, ‘Onlar bize bir kazma kürek vermediler. Siz onlara dozer veriyorsunuz’ diye. Ağır eleştiriler alıyoruz. Aslında pratik siyaset yönünden de eleştiriler haklı, bizim yaptığımız yanlış.” ifadelerine yer verdi. Özel, uzun yıllar yöneticilik yapmış bir partinin devlet içerisinde adalet sağlaması gerektiğini belirtti. Devletin, adaletin dışlandığı durumlarda bir çete haline geleceğinin altını çizdi.

DEPREM İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılıyla ilgili konuşan Özel, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ege Denizi’ndeki sismik hareketlerle birlikte olası İstanbul depremine de işaret eden Özel, “İstanbul depremi geliyor. Öyle 50 bin-100 bin değil, milyonlar ölecek.” dedi. Yunanistan’ın adaları boşaltma yoluna gittiğini vurguladı ve deprem tehlikesi karşısında daha hızlı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Ege Bölgesi’ndeki büyükşehir belediye başkanlarını toplayarak bir olağanüstü durum masası oluşturduğunu belirten Özel, “O yüzden bir an önce Sayın Erdoğan’ın, benim kendisine ısrarla söylediğim, ‘Deprem Bakanlığı’nı kurmalı.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin deprem hazırlık meselesinin siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmasının önemini teşekkür etti.