Özgür Özel: Korkuyu ve Yorgunluğu Unuttuk

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TARIHİ MITING KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Maltepe’de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Bayram arifesinde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, 19 Mart’ta gerçekleşen olayları ‘darbe girişimi’ olarak tanımladı ve “Korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık” ifadesini kullandı. Özel, adalet, demokrasi ve gençlik konularına vurgu yaparak erken seçim talebini yineledi.

SELAMLAR VE BİRLİK MESAJI

Özel, konuşmasına geniş bir selamlamayla başladı: “19 Mart darbe girişimine karşı duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba.” Ayrıca, Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara ve gençlere de selam göndererek, “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” dedi.

SOKAKLARDAYIZ, MEYDANLARDAYIZ

Özel, mitingin zamanlamasına yönelik eleştirilere cevap vererek, “Bayram arifesinde ‘Meydan boş kalır’ dediler. Ama 19 Mart’ta sokağa çıkmayı yasaklayıp ulaşımı kesenlere inat, 23 Mart’ta milyonlar buraya koştu. Bu, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktığımızı gösterdi. Sokaklardayız, meydanlardayız” dedi. Katılımcılara bu iradeyle tarihe geçtiklerini belirtti.

19 MART’IN ANALİZİ

Özel, 19 Mart’ta yaşanan olayları şöyle değerlendirdi: “Yurt dışından icazetli bir darbe planı hayata geçirildi. Milletin yetkisini kötüye kullanan bir avuç insan, gelecek cumhurbaşkanını siyaseten uzaklaştırmak için darbe girişiminde bulundu.” Volkswagenson bu girişimin halk tarafından püskürtüldüğünü söyleyerek, “Darbecileri siz yendiniz” dedi.

CHP 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDU

31 Mart seçimlerine atıfta bulunan Özel, “AK Parti 22 yıl sonra yenildi, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı ve adaylarını üç kez yendi” açıklamasında bulundu. İmamoğlu’nun halkçı belediyecilikle oy oranını artırdığını belirten Özel, bu başarının iktidarı rahatsız ettiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

Özel, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında kazanabilecek bir aday olduğunu öne sürdü: “Erdoğan karşısında açık farkla kazanacak isim olarak ortaya çıktı. Buna karşı kumpaslar kuruldu.” Ayrıca, erken seçim çağrısı yaparak, “Sandıklar kurulur, aday belirlenir” ifadelerini kullandı ve İmamoğlu’nun özgürlüğü için mücadele edeceklerini belirtti.

GENÇLİK VE ÜNİVERSİTE VURGUSU

Özel, gençlerin tepkisine dikkat çekerek, “Üniversiteler ayağa kalktı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve diğerleri direndi” dedi. Gençlerin susturulamayacağını ifade eden Özel, “Mücadelenin yeri sokaktır” diye konuştu.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER VE İMZA KAMPANYASI

Özel, iktidarı demokrasiyi araç olarak kullanmakla suçladı: “Sandıkla gelip sandıkla gitmek istemiyorlar.” Ayrıca, RTÜK’ün bazı kanallara yönelik kararlarını eleştirerek, özgür basına destek çağrısı yaptı. Erdoğan’a seslenerek, “Yasak dediniz, milyonlar toplandı. Sandığı yasakladınız, 15,5 milyon gitti” dedi. Özel, yarın Trabzon’da İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

MITINGİN KATILIMI

Maltepe Mitingi, geniş bir katılımla gerçekleşti. Özel, alanda 2,2 milyon kişinin toplandığını belirterek, bu sayıyı Erdoğan’a meydan okuma olarak sundu. Konuşma, sosyal medyada da yankı buldu ve mitingin mesajları geniş çapta paylaşıldı. Özgür Özel, “Türkiye’nin geleceğine el koyuyorsunuz. Geleceğimizi savunuyorsunuz.” açıklamasında bulundu.