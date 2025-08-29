Özgür Özel: “Lider olmak istiyorum.”

ADAYLIK HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” tartışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” diyerek, sakin ve doğru bir karar verebilmek için objektif bir pozisyona sahip olması gerektiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN EN BÜYÜK MİRAS

“Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” diyen Özel, “AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum” ifadesini kullandı. Atatürk’ü örnek gösteren Özel, “Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum” dedi.

KATILIMCI BİR YÖNTEMİ BENİMSEMEK

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e verdiği demeçte, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum” yanıtını verdi. Ayrıca, “En geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu” dedi.

DOĞRU KARARLAR ALMAK

Özgür Özel, seçimlerdeki başarısını göstermek için, “Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum” ifadesini kullandı. Yerel seçimlerde partisini birinci parti yaptığını belirten Özel, “İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor. Bu, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi demek” dedi.