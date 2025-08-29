Özgür Özel, “Lider Olmak İstiyorum.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” dedi. Bu bağlamda, “Onun için de en sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” ifadelerini kullandı.

Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Atatürk’ün mirasından örnek veren Özgür Özel, şunları belirtti: “Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum. Bana diyorsunuz ya ‘Kendiniz için ne istiyorsun?’ Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum.”

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e verdiği demeçte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik.”

Özgür Özel, “23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu” diyerek, “Kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” ifadesini yineledi. Bu durumda, “En sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” dedi.

Özgür Özel’in potansiyel bir lider olarak vizyonu, partisinin yerel ve genel seçimlerdeki başarısına yönelik hedeflerini de içermektedir. “Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum” şeklinde konuşan Özel, “Özgür Özel, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok.” ifadesini kullandı.