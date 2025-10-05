Gündem

Özgür Özel: Mansur Yavaş Önemli Bir Seçenek

ozgur-ozel-mansur-yavas-onemli-bir-secenek

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YAVAŞ’A DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın potansiyel cumhurbaşkanı adaylığı hakkında “Önemli bir seçenek.” açıklamasında bulundu. Özel, partisinin milletvekilleriyle Bolu’da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmasında, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Aday olabildiği sürece odur.” dedi. Ek olarak, Yavaş için ön seçim yapma olasılığına da değindi.

MANSUR YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİR Mİ?

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye siyaseti için ön seçimle aday belirlemenin büyük önem taşıdığını belirtti. “Mansur Bey önemli bir seçenek.” dedi. Özel, “O ya da başka biri adaylaşacak olursa toplumun rızasını aramak durumunda kalır.” diyerek, aday belirlemede kamuoyunun görüşünü göz önünde bulundurmanın gerekliliğine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Fidan, Al Sani ile Görüşme Yaptı

Türkiye, Gazze için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Gündem

Türkiye Genelinde Gazze Destek Yürüyüşleri Gerçekleşti

İsrail'in Gazze saldırıları Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yürüyüşlerde binlerce kişi, Gazze'ye destek vererek saldırıları kınadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.