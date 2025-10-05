Özgür Özel: Mansur Yavaş Önemli Bir Seçenek

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YAVAŞ’A DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın potansiyel cumhurbaşkanı adaylığı hakkında “Önemli bir seçenek.” açıklamasında bulundu. Özel, partisinin milletvekilleriyle Bolu’da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmasında, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Aday olabildiği sürece odur.” dedi. Ek olarak, Yavaş için ön seçim yapma olasılığına da değindi.

MANSUR YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİR Mİ?

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye siyaseti için ön seçimle aday belirlemenin büyük önem taşıdığını belirtti. “Mansur Bey önemli bir seçenek.” dedi. Özel, “O ya da başka biri adaylaşacak olursa toplumun rızasını aramak durumunda kalır.” diyerek, aday belirlemede kamuoyunun görüşünü göz önünde bulundurmanın gerekliliğine dikkat çekti.