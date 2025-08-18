Özgür Özel, Mitingde Çerçioğlu’na Gönderme Yaptı

AÇIKLAMALARLA DOLU BİR MİTİNGE DAVET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Aydın’da gerçekleştirilecek miting için çağrıda bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Özel’in paylaşımında, kısa süre önce CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı yoldan gönderme yaptığı dikkat çekiyor. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, Çerçioğlu’nun siyasi seçimlerine yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.