Gündem

Özgür Özel, Mitingde Çerçioğlu’na Gönderme Yaptı

ozgur-ozel-mitingde-cercioglu-na-gonderme-yapti

AÇIKLAMALARLA DOLU BİR MİTİNGE DAVET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Aydın’da gerçekleştirilecek miting için çağrıda bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Özel’in paylaşımında, kısa süre önce CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı yoldan gönderme yaptığı dikkat çekiyor. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, Çerçioğlu’nun siyasi seçimlerine yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yüzde 23 zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında artış gerçekleştirildi.
Dünya

Paşinyan: “8 Ağustos’tan itibaren yeni bir gerçeklikteyiz.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sağlanan barışın tarihi bir dönem olduğunu belirterek, bu durumu en değerli varlıkları gibi korumaları gerektiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.