Özgür Özel, Saldırının Ardından Açıklama Yaptı

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından, uğradığı saldırıya dair kameralar karşısına geçerek düşüncelerini paylaştı. “Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik.” diyen Özel, anma töreninde duyduğu hisleri de dile getirdi. “Bugün Ceren’i gırtlağım düğümlenerek dinledim. Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım.” ifadelerini kullanan Özel, barışın önemine vurgu yaptı.

BARIŞIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Özel, Türkiye’nin hem terör sorunundan arınması hem de hak ihlallerinin sona ermesi gerektiğini belirtti. “Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler.” dedi. Kendilerinin bir süredir tehditler aldığını da vurgulayan Özel, “Olay olduktan sonra kızımı, eşimi arayıp devam ediyorum dedim.” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanları’nın daha önce suikast girişimlerine maruz kaldığını ve bu tür durumların siyasetin bir parçası olduğunu ifade etti.

SALDIRIYI KINADI

Özel, “Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor.” ifadesiyle yapılan destek mesajlarına değindi. “Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum.” diyen Özel, sivil siyaseti savunmanın ve şiddeti dışlamanın gerekliliğine işaret etti. “Kutuplaşmanın kimseye faydası yok.” şeklinde konuşarak, hiçbir kişisel kırgınlığının olmadığını belirtti. Son olarak, tehditlerin kendilerini yıldırmasının mümkün olmadığını ifade eden Özel, “O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz.” diye ekledi.