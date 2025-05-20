Özgür Özel: “Silivri, Muhaliflerin Toplama Kampı.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMA İÇERİĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin siyasi durumu hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Silivri Cezaevi’nin muhalifler için bir toplama kampına dönüştüğünü savunarak hükümete yönelttiği sert eleştirileri öne çıkardı. Özel, “19 Mart Erdoğan’ın seçimi çoktan kaybettiğinin kendince itirafıdır. Sayın Erdoğan karşısına mertçe çıkan, daha önce onun adaylarını dört kez yenen, ‘Ben bu ülkeyi senden daha iyi yönetirim, biz bu ülkeyi sizden daha iyi yönetiriz’ diyen rakibiyle baş edemeyince onu hapse atmıştır” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, demokrasiyi içten bir yolculuk olarak değil, istediklerinde sadece bir araç olarak görenlerin durumlarını eleştirdi. “Demokrasiyi istediği yerde inilecek, istediği yerde binilecek bir tramvay olarak görenlerin yenilgiyi ilk kez tattıklarında o tramvaydan apar topar inmeyi tercih ettiklerini” ifade etti. Darbelerin ya askeri ya da sivil olduğunu vurgulayan Özel, “Türkiye’de yaşanan 19 Mart darbesinin karargahı saraydır, Beştepe’dir” dedi. Yargıyı eleştiren Özel, bu silahın “yalan ve iftira” ile dolu olduğunu, darbecilerin kamuflaj değil, cübbe giydiğini belirtti.

ERDOĞAN’A AÇIK ÇAĞRI

Mitingde Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki sözlerinin yer aldığı bir video gösterildi. Videonun ardından konuşmasına devam eden Özel, “19 Mayıs 2025, 19 Mart darbesinden 60 gün sonra Tayyip Erdoğan’a, ‘Bir aya kalmaz ortaya belgeler dökülünce birbirlerinin, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar’ diyen Erdoğan’a Gündoğdu Meydanı’ndan sesleniyorum. Burada iki milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız suçsuzdur” ifadesini kullandı. Erdoğan’a, TRT’den canlı yayın yapma çağrısında bulundu ve “Milletin iradesini parmaklıklar ardına hapsetmek isteyenler bilsin ki biz milletin iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı nasıl savunduysa öyle savunacağız” dedi.

İKTİDARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Özgür Özel, hükümetin, halkın rızasını almadan iktidar olamayacağını belirtti. “Sadece sattıkları rezerv şimdiye kadar 60 milyar dolar oldu. 2,3 trilyon lira. 86 milyona bölüştürünce kişi başına 27’şer bin lira” diyerek, bu durumun vatandaşlar üzerindeki etkilerini aktardı. Ekonominin kötü yönetildiğini savunan Özel, “Atanmayan öğretmenler var. Erdoğan, madem atamayacaktın, niye okuttun, niye mezun ettin?” diyerek eğitimin durumunu eleştirdi. Bunun yanı sıra çiftçilerin borçlarının kapatılabileceğini ve sosyal yardımların artırılabileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı, “Yazıklar olsun böyle düzene” diyerek son sözlerini tamamladı.