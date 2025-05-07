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Özgür Özel Tehdit Eden Gözaltına Alındı

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ÖZGÜR ÖZEL’İ TEHDİT EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, evlat katili olarak bilinen “Selçuk Tengioğlu” adına sosyal medya üzerinden tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından saldırıya uğradı. Selçuk Tengioğlu, iki evladını öldürdüğü bilinen ve 2020 yılında şartlı tahliye olan bir saldırgan olarak tanımlandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİTLER ÜZERİNE OPERASYON

Sosyal medyada “Selçuk Tengioğlu” adına açılan bir hesaptan CHP lideri Özgür Özel’e yönelik tehditler sonrası bir operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin evinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelinin Anadolu Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

DİĞER TEHDİT OLAYSINDA YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

Özgür Özel’i daha önce de sosyal medya üzerinden tehdit eden bir başka şüpheli ise Trabzon’da yakalanarak tutuklandı. Bu olaylar, Özgür Özel’in güvenliğinin sağlanması adına ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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