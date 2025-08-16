Özgür Özel: Topu Kesmeyin!

KIRŞEHİR’DE MİTİNG GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 46’ncısını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Mitingdeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti’nin Gençlik Kolları’na seslendi. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” şeklinde ifadelerde bulundu.

AK PARTİ GENÇLİĞİNE MESAJLAR

Kırşehir mitinginde yer alan CHP lideri Özgür Özel, “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum.” dedi. Özel konuşmasını sürdürerek, “Son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfini sürerken, bu sefer biz kazandık, reisiniz topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor.” ifadelerini kullandı. Topun kesilmesi fikrini eleştirirken, “Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin.” çağrısı yaptı.

CUMHURİYET VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Özgür Özel, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Türkiye için eylem yapma amacında olduklarını belirterek, “Her çarşamba İstanbul’da, her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz.” dedi. Meydanların dolacağına inanmayanların yanıldığını ifade ederek, “Artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.