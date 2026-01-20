Özgür Özel ve Murat Kurum Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a afet bölgelerinde uygulanan “mücbir sebep” konusuyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Özel, deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konut için vatandaşlardan boş senet imzalandığını ve ödemelerde uygulanan faiz sayesinde depremzedelerin mağdur edildiğini ifade etti.

BİLGİSİZLİK İDDİASI

Özel’in iddialarına ilişkin bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında Özel’in gerçekleri öğrenmek için kendi milletvekillerine ve belediye başkanlarına danışması gerektiğini belirtti. Kurum, Özel’in “anlamamaya” devam ettiğini ve yapılanları görmediğini vurguladı. Kendisinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama ‘anlamamaya’, yapılanları ‘görememeye’ devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.”

DEVLET HER ZAMAN YANINDA

Kurum, vatandaşların kendilerini Van, İzmir, Elazığ, Bozkurt ve Antalya’dan tanıdığını ifade ederek, her afetten sonra devlet olarak yaptıkları ve üstlendikleri yükü, sağladıkları kolaylıkları bildiklerini dile getirdi. “Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak,” şeklinde sözlerini tamamladı.