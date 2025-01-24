Özgür Özel, Yangın Raporunu Açıkladı: Kurumlar Sorumlu

CHP GENEL BAŞKANINDAN YANGIN FACİASI RAPORU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

SORUMLULAR BELİRLENDİ

Özel’in paylaştığı rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Otel işletmeciliğinden sorumlu olan mimar ve mühendisler, bakım ve denetimindeki yetkililer ‘sorumlu’ olarak listelendi. Özel, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel ile ilgili olarak “Yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı. İçişleri Bakanı, olayın yaşandığı gün ‘Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak’ demişti. Adalet Bakanı da ‘Kimin kusuru varsa hesap vermeli’ açıklamasında bulundu” ifadelerini kullandı. Raporda, otel sahibi, müteahhit firmalar, projelendirme ve uygulama aşamasındaki kişilerin yanı sıra tesisat bakımından sorumlu firmaların da ‘kusurlu’ bulunduğu belirtildi.

BASKI İDDİALARI ÜZERİNE

Özel, hazırlanan ön raporla ilgili olarak “Bolu Belediyemizin adı geçmedi, yangının otelin 4’üncü katında çıktığı tespit edildi. Bu raporu hazırlayan 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı ve bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETE UYARI

Raporun tamamının kamuoyuyla paylaşılabileceğini belirten Özel, “Başta ilgili iki bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum. Elimizde olan raporun 3 sayfasını paylaşacağım” dedi.