Özgür Özel: Yasaklara Uymayacağız, Sokaktayız

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması, CHP’deki belirsiz durumu derinleştiriyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, adliyeye sevk edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaya hazırlık yapıyor fakat sokak çağrılarından vazgeçmiyor. Özel’in bu çağrısı, sokaklarda karışıklığa yol açarken, güvenlik güçlerine saldıran bazı eylemciler gözaltına alındı ve çok sayıda polis yaralandı. Özel, Saraçhane’de kameraların karşısına geçerek sokak çağrısını yineledi.

YASAĞA UYMAYACAĞIZ

Özel, “Anayasa’ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız” diyerek, 81 ilde sokaklarda olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği’nin toplanmayı yasaklayan kararına atıfta bulunan Özel, “Bu yasak fiilen yok hükmündedir” şeklinde ifade etti. 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bazı rakamlara göre bu sayının 200 bine kadar çıktığını belirtti. Özel, şu an için her yerde olabileceklerini belirterek, “Önce Saraçhane’de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan’a, Vatan’a veya Taksim’e yöneliriz” dedi.

81 İLDE SOKAKLARDAYIZ

Özel, “Bugün can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan 81 ilde sokaklardayız. Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız” şeklinde konuştu. Devlet düzeninin bozulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Özel, “Bu vakitten sonra akl-ı selimin hakim olmasını, vicdanların önde olmasını bekliyoruz” diyerek, “Korkmuyoruz” mesajını verdi.