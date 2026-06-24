Özlem Ada Şahin Karnı Burnunda Poz Verdi

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Aile üyeleri birlikte gülümseyerek poz veriyor
Berkay Şahin, eşi Özlem Ada ile üçüncü çocuklarının kız olacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi.
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin eşi Özlem Ada ile üçüncü kez baba olacağının müjdesini verdi ve eşinin karnı burnunda pozuyla bebeğin kız olduğunu açıkladı. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı bulunuyor. Berkay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına bu haberi duyurdu.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada ile evlendi. Çiftin iki kız çocuğu oldu. “Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik” dedi.

55 MİLYONLUK DOĞUM HEDİYESİ

Berkay, eşine Zekeriyaköy’den bir villa satın aldı. Tadilat yaptırdıkları yeni evlerine taşındılar. Bu doğum hediyesi 55 milyon TL değerinde.

KONSERDE KIZ BEBEK MÜJDESİ

Berkay, bir konserde sahneye çıktı. Üçüncü çocuklarının kız olacağını söyledi. Hayranları bu haberi büyük sevinçle karşıladı.

AYNA KARŞISINDA HAMİLELİK POZU

Özlem Ada Şahin, ayna karşısında poz verdi. “Benim için bütün elbiseler hamile elbisesidir” notunu yazdı. Hamilelik sürecinde sık sık paylaşım yapıyor.

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