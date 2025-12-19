Özlem Gürses: Bahçeli SÖZCÜ TV Davetine İletişim Açtı

ozlem-gurses-bahceli-sozcu-tv-davetine-iletisim-acti

Gazeteci Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi canalına davet ettiğini ve Bahçeli’nin bu davete “Neden olmasın” şeklinde yanıt verdiğini duyurdu. Gürses, davetinde ‘medyada normalleşmenin’ önemini vurgularken, Bahçeli’nin daveti değerlendirileceğini ifade ettiğini aktardı. Özlem Gürses, dün akşam yayınlanan Ana Haber programında Özgür Cebe’nin sorularına cevap verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi SÖZCÜ TV’ye davet ettiğini belirten Gürses, Bahçeli’nin kendisine olumlu bir karşılık verdiğini belirtti.

DAVETTE MEDYADA NORMALLEŞME VURGUSU

Gürses, “Kendisini SÖZCÜ Televizyonu’na davet ettim. Dedim ki ‘Biz bütün siyasi parti başkanlarını burada ağırlıyoruz. Gelirseniz çok iyi olur. Türkiye’nin medyada bir normalleşmeye ihtiyacı var. Belki bu bir başlangıç olur’ dedim. ‘Tabi neden olmasın’ yanıtını aldı” dedi. Gürses, bu çağrının yanı sıra Ahmet Türk ile ilgili olarak da özel bir mesajın bulunduğunu açıkladı. Türk’ün ziyareti esnasında, Mardin’in kayyumu tarafından söylenen bir anekdotu paylaşarak, bu sözlerin kayyum politikasının yanlış olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

Gürses, “Süreçle ilgili birkaç isim zikrettik; bunlardan biri Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk, kendisini ziyarete geldiğinde, Mardin’in seçilmiş belediye başkanı, şu an kayyum var. Devlet Bey ona sormuş, ‘Siz diziyi izliyor musunuz?’ Ahmet Türk, ‘ İzlemiyorum ama Uzak Şehir izlemesini çok beğeniyorum; bilin ki Mardin’de çekilen bu dizide ne yok?’ diye cevap vermiş. ‘Ne yok?’ diye sormuş, Türk de ‘Belediye başkanı yok’ demiş. Yani burada bir mesaj veriyor, kayyum siyasetini yanlış buluyorum demek istiyor” ifadelerini kullandı.

Gürses, ayrıca Ahmet Özer’le ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, “Çok değerli bir isimdir. CHP’nin Esenyurt seçilmiş belediye başkanının akademik çalışmalarından da faydalanıyoruz” dedi. Görüşmelerin çoğunlukla insani boyutta gerçekleştirildiğini de ekledi.

