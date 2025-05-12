Pakistan Başbakanı: PKK Feshini Destekliyoruz

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF’İN AÇIKLAMALARI

PKK, kendisinin feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Türkiye’nin her koşulda yanında olduklarını belirtirken, Şerif bu fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bugün açıklanan karar için “Önemli bir adım” ifadesini kullanan Şerif, Türkçe olarak attığı tweetinde “PKK’NIN FESHİNİ PAKİSTAN MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR” dedi. Pakistan, PKK’nın feshedileceğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamakta. Bu gelişme, Türkiye için kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir çevreye ulaşmak amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

TARİHİ BİR GELİŞME

Bu tarihi gelişme ile ilgili olarak Şerif, “BU GELİŞME, AZİZ KARDEŞİM ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ YANSITIYOR” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıttığını vurguladı. PKK’nın bu kararı, bölgedeki barış süreçleri açısından büyük bir anlam taşıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DAYANIŞMA

Şerif, Pakistan ve Türkiye’nin terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Bu iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, her iki taraf için de önemli bir avantaj sunuyor.