Pakistan’da Sel: 219 Kişi Hayatını Kaybetti

SEL VE HEYELANLARDAN KAYBOLAN HAYATLAR

Pakistan’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu durum giderek kötüleşiyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nın (NDMA) açıkladığı verilere göre, meydana gelen afetler sonucunda en az 219 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Ayrıca 28 kişi yaralanmış ve 116 hane hasar görmüş. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 200, Gilgit-Baltistan’da 10 ve Azad Keşmir’de 9 kişi hayatını kaybetmiş. Yetkililer, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade ediyor.

YARDIM HELİKOPTERİNDE FATİHA

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur’un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümete ait Mi-17 arama-kurtarma helikopterinin, Bajaur’daki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken, Mohmand bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğünü bildirdi. Bu talihsiz kaza sonucunda mürettebattan 2 pilot olmak üzere toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Arama-kurtarma ekipleri hemen kaza yerine sevk edilirken, cenazelerin törenle defnedileceği ve bölgesel hükümetin bir günlük yas ilan edeceği de duyuruldu.

DEVAM EDEN YAĞIŞLAR UYARIYOR

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların 21 Ağustos’a kadar aralıklı olarak devam edeceği uyarısında bulundu. Bu durum nedeniyle bölgedeki tüm yönetimler gerekli önlemleri almaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.