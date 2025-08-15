Pakistan’da Sel ve Heyelan: 219 Ölü

PAKİSTAN’DA SEL VE HEYELAN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Pakistan’daki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nın (NDMA) açıkladığı verilere göre, bu doğal afetlerde en az 219 kişi yaşamını yitiriyor, 28 kişi yaralanıyor ve 116 hane zarar görüyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 200, Gilgit-Baltistan’da 10 ve Azad Keşmir’de 9 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Yetkililer, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

YARDIM HELİKOPTERİ KAZası

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur’un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümete ait Mi-17 arama-kurtarma helikopterinin, Bajaur’daki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken Mohmand bölgesinde olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünü duyurdu. Kazada mürettebattan 2 pilot dahil 5 kişi yaşamını yitiriyor. Arama-kurtarma ekipleri hemen kaza yerine sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin törenle defnedileceği ve bölgesel hükümetin bir günlük yas ilan edeceği bildirildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların 21 Ağustos’a dek aralıklarla süreceğini belirtiyor. Uzmanlar, bölgedeki tüm yönetimlere gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.