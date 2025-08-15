Pakistan’da Sel Ve Heyelan Durumu!

SEL VE HEYELANLAR SONUCU BİLANÇO AĞARLAŞIYOR

Pakistan’da meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara yol açarak ciddi kayıplara neden oluyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, bu afetlerin sonucunda en az 219 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı ve 116 hanenin zarar gördüğü bildiriliyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 200, Gilgit-Baltistan’da 10 ve Azad Keşmir’de 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yetkililer, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu aktarıyor.

YARDIM HELİKOPTERİ KAZASI YAŞANDI

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur’un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümete ait bir Mi-17 arama-kurtarma helikopterinin Bajaur’daki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken, Mohmand bölgesinde kötü hava koşulları sonucu düştüğünü açıkladı. Bu kaza sonucunda mürettebattan 2 pilot dahil olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Arama-kurtarma ekipleri kaza alanına yönlendirilirken, cenazelerin törenle defnedileceği ve bölgesel hükümetin bir günlük yas ilan edeceği açıklandı.

YAĞIŞLARIN DEVAM EDECEĞİ UYARISI

Meteoroloji uzmanları, bölgede şiddetli yağışların 21 Ağustos’a kadar aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Bu nedenle, bölgedeki tüm yönetimler gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor.