Pakistan’da Tren Saldırısına Operasyon Düzenlendi

PATİKALARDAN GEÇEN TREN SALDIRISI VE OPERASYON

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, içinde 450 yolcunun bulunduğu bir tren, silahlı kişiler tarafından durdurulup yolcular rehin alındı. Bu gelişmelerin ardından, Pakistan ordusu tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Geo News televizyonunun açıkladığı habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tren saldırısına dair detayları paylaştı.

CAN KAYBINA YOL AÇAN OPERASYON

Yolcuların rehin alınmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığı aktarıldı. İlk verilere göre, operasyon öncesinde 21 yolcunun yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Açıklamada, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bilgisi de doğrulandı.

GÜNEYBATI PAKİSTAN’DA DURDURULAN TREN

Pakistan’ın güneybatısında, Ketta’dan Hayber Pahtunhva’daki Peşaver’e giden tren, dün silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırıyı üstlenen grup olarak Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) belirlendi. Ayrıca, yetkililer rehin alınan birçok yolcunun BLA tarafından alıkonulduğunu belirtti. Tren saldırısının meydana geldiği bölgenin dağlık alan konumunda bulunması, zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi. Güvenlik yetkilileri, BLA’nın treni tünel içinde pusuya düşürdüğünü ve kadınlar ile çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığını söyleyerek, saldırının BLA tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.

BİR ‘TERÖR SALDIRISI’ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Pakistan ordusu kaynakları, düzenlenen saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin saldırganların etrafını sardığını ve çatışmanın devam ettiğini aktardı. Kaynaklar ayrıca, kadınlar ve çocukları canlı kalkan olarak kullanan saldırganların bulunduğu zorlu arazi koşulları nedeniyle operasyonun titiz bir şekilde yürütüldüğünü ve 30 saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

PAKİSTAN’DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan’da meydana gelen silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırı ile kesişen Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artış göstermektedir. Her iki eyalette gösterdiği varlıkla Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik bir dizi saldırı düzenliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve buradan saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor. Belucistan’da ise BLA’nın gerçekleştirdiği saldırılar öne çıkıyor; BLA, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.