More
Dünya

Pakistan’da Yola Döşenen Bomba Patladı: 11 Ölü

pakistan-da-yola-dosenen-bomba-patladi-11-olu

PATLAYICI SALDIRIYLA MADENCİLER HEDEFLENDİ

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai’de yolun altına yerleştirilen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşımakta olan aracın geçişi esnasında patladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Yetkililer, saldırı sonucunda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir grup bulunmuyor.

AYRILIKÇI GRUPLARLA GÜNDEMDE

İran ve Afganistan ile sınır komşusu olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların etkin olduğu isyanlara sahne oluyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

KKM Hesaplarında Tüzel Kişilere Yenilikler

Kur Korumalı Mevduat hesapları için tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri, çıkış stratejisi çerçevesinde durduruldu.
Dünya

Trump’tan Yeni Gazze Tehdidi: Sert Tavır Alacağım

ABD Başkanı Trump, Gazze ile ilgili yeni açıklamasında sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı ve İsrail'in planlarının belirsizliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.