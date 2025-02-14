Pakistan’da Yola Döşenen Bomba Patladı: 11 Ölü

PATLAYICI SALDIRIYLA MADENCİLER HEDEFLENDİ

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai’de yolun altına yerleştirilen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşımakta olan aracın geçişi esnasında patladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Yetkililer, saldırı sonucunda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir grup bulunmuyor.

AYRILIKÇI GRUPLARLA GÜNDEMDE

İran ve Afganistan ile sınır komşusu olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların etkin olduğu isyanlara sahne oluyor.