Pakistan’daki Sel Bilançosu: 800 Ölü

Hindistan ve Pakistan, muson yağışlarıyla normalin üzerinde zorluklar yaşıyor.

SEL VE TOPRAK KAYMALARINDAN KAYBOLAN CANLAR

Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana devam eden yoğun yağışlar, geniş çaplı sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Yağışların sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 800’e çıktığı bildirildi. Ülke, sıkıntılı bir dönemin içinden geçiyor ve bu durum, halkı derinden etkiliyor.

HİNDİSTAN’DA TAHLİYELER GERÇEKLEŞİYOR

Hindistan’da ise meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda nehirler ve barajlar su seviyelerini aşarak tehlike oluşturuyor. Bunu önlemek için Hindistan’ın baraj kapakları açıldı ve Sutlej ile Ravi nehirlerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu, Pakistan’daki alçak kesimlerde yaşayan yaklaşık 150 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ANI SEL BASKINI UYARISI

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), nehirlerin taştığını duyurdu ve çevre bölgelerde ani sel baskını riskine karşı vatandaşları uyardı. NDMA’nın açıklamasında, 10 Eylül’e kadar yeni şiddetli yağışların sürebileceği ve buna karşın dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bu durum, bölgedeki halk için gereken bir konu ve önlemler almak önem taşıyor.