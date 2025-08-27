Pakistan’daki Sel Bilançosu Artıyor: 800 Ölü

HINDISTAN VE PAKISTAN MUSON YAĞIŞLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Pakistan, 26 Haziran tarihinden bu yana etkisini sürdüren muson yağışları nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Bu yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açıyor. Son verilere göre, bu kötü hava koşulları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 800’e ulaştı.

HINDISTAN’DA TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Hindistan’da da etkili olan şiddetli yağışlar, nehirlerin ve barajların taşmasına sebep oldu. Baraj kapaklarının açılması ile birlikte Sutlej ve Ravi nehirlerindeki su seviyesi yükseldi ve bu durum, Pakistan’daki alçak alanlarda yaşayan yaklaşık 150 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmesine yol açtı.

ANI SEL BASKINI RİSKİ UYARISI

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), nehirlerin taşması sebebiyle çevre yerleşim alanlarında ani sel baskını riski konusunda vatandaşları uyardı. NDMA, ayrıca 10 Eylül tarihine kadar devam etmesi beklenen yeni şiddetli yağışlar hakkında bir açıklama yaparak halkı dikkatli olmaya davet etti.