Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

PAKİSTAN’DAN CEVAP: BUNYAN UN MARSOOS OPERASYONU

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlattığı Sindur Operasyonu’na karşılık olarak “Bunyan un Marsoos” operasyonunu duyurdu. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki stratejik askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaşanan gelişmeler sonucunda Milli Koruma Otoritesi’ni acil bir toplantıya çağırdı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlarla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik olarak düzenlediği Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerini hedef alan Sindur Operasyonu’na yanıt olarak başlatıldı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Buna karşılık Hindistan Savunma Bakanlığı, Sindur Operasyonu sırasında herhangi bir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” imha edildiğini öne sürdü.

GERİLİMİN KAYNAĞI: Cammu VE KEŞMİR’DEKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında gerçekleşen bir terör saldırısı ile arttı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) saldırıya karıştığına dair kanıtlar sunduğunu açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddetti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, uygun gördüğünde yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

HİNDİSTAN’IN SİNDUR OPERASYONU VE SONRASI

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu’nu başlatarak Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin kontrolündeki bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu bildirdi. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olduğunu ve yalnızca terörist kamplarının hedef alındığını iddia etti. Pakistan ise Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırdığını ve ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti. Ayrıca, Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF’TEN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının ardından Milli Koruma Otoritesi’ni bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacını taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu vurguladı.