Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A MİSİLLEME OPERASYONU

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlattığı Sindur Operasyonu’na karşılık olarak “Bunyan un Marsoos” operasyonunu duyurdu. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki önemli askeri hedefleri vurmayı amaçladığını açıkladı. Başbakan Şahbaz Şerif, gelişmeler sonrası Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlarla yapıldığını bildirdi. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerine yönelik başlattığı Sindur Operasyonu’na cevap olarak yapıldı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşimde 20’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Sindur Operasyonu’nda hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” imha edildiğini iddia ediyor.

GERİLİMİN KÖKENİ

Bu iki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasının yakınlarında düzenlenen terör saldırısıyla arttı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) bu saldırıya dahil olduğu yönünde kanıtlar sunduğunu ileri sürdü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddetti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, gerekirse karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade etti.

HİNDİSTAN’IN SİNDUR OPERASYONU

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesinde Sindur Operasyonu’nu başlattığını ve Pakistan ile Keşmir’in teröristlerin kontrolünde olan bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu bildirdi. Bu operasyonun, 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olduğu ifade edildi ve yalnızca terörist kamplarının hedef alındığı belirtildi. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerini vurduğunu ve bu saldırılarda ağır kayıplar yaşandığını açıkladı. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF’TEN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pakistani Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının hemen ardından Milli Koruma Otoritesi’ni toplantıya çağırdı. Gerçekleştirilen toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacı taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu dile getirdi.