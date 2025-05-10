Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

Pakistan’dan Hindistan’a Misilleme Operasyonu

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025 tarihinde başlattığı Sindur Operasyonu’na karşı “Bunyan un Marsoos” isimli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki kritik askeri hedefleri hedef aldığını belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmeler sonrasında Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.

Operasyon Detayları ve Hedefler

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun, yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlar ile icra edildiğini açıkladı. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerine yönelik düzenlediği Sindur Operasyonu’na yanıt niteliği taşıyor. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Buna karşın Hindistan Savunma Bakanlığı, Sindur Operasyonu esnasında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” hedef alındığını savundu.

Gerilimin Arka Planındaki Saldırılar

İki ülke arasındaki gerilimin yükselmesi, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesinde bulunan Pahalgam kasabası yakınında gerçekleştirilen terör saldırısıyla başladı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) bu saldırıya karıştığına dair kanıt sunduğunu öne sürdü. Ancak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddederek, Pakistan Dışişleri Bakanlığı İslamabad’ın gerekli gördüğünde yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Hindistan’ın Misilleme Operasyonu

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu’nu başlatarak Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin kontrolündeki bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu bildirdi. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olduğunu belirtti ve yalnızca terörist kamplarının hedeflendiğini ifade etti. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef alarak ağır kayıplara neden olduğunu aktarıyor. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

Şahbaz Şerif’in Acil Toplantı Çağrısı

Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Koruma Otoritesi’ni toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacı taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu ifade etti.