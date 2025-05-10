Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

Pakistan’ın Misilleme Operasyonu

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlayarak gerçekleştirdiği Sindur Operasyonu’na karşılık olarak “Bunyan un Marsoos” operasyonunu açıkladı. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki önemli askeri tesisleri hedef aldığını belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Milli Koruma Otoritesi’ni acilen toplantıya çağırdı.

Operasyonun Detayları

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlar ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Türkiye’deki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerine yönelen Sindur Operasyonu’na misilleme olarak yapıldı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Hindistan Savunma Bakanlığı, Sindur Operasyonu sırasında hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığına, yalnızca “terörist hedeflerin” imha edildiğine dair açıklama yaptı.

Gerilim ve Saldırıların Nedeni

İki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında yaşanan bir terör saldırısıyla yükseldi. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) bu saldırıyla bağlantılı olduğuna dair kanıt sunduğunu iddia etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddetti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü zaman yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Hindistan’ın Askeri Hamlesi

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu’nu başlatarak Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin kontrolündeki bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu açıkladı. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına karşı bir misilleme olduğunu ve yalnızca terörist kamplarının hedef alındığını belirtti. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve bu saldırılarda ağır kayıplar yaşandığını açıkladı. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

Toplantı ve Strateji Üzerine Değerlendirmeler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının ardından Milli Koruma Otoritesi’ni toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu üzerinde duruldu. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacını taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu ifade etti.