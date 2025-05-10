Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

PAKİSTAN’DAN MİSİLLEME OPERASYONU

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlattığı Sindur Operasyonu’na yanıt olarak “Bunyan un Marsoos” isimli bir operasyonun olduğunu açıkladı. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki kritik askeri hedefleri hedef aldığını duyurdu. Başbakan Şahbaz Şerif, yaşanan gelişmelerin ardından Milli Koruma Otoritesi’ni acil bir toplantıya çağırdı.

OPERASYONUN YÜZDE YÜZE ULAŞTIĞI HEDEFLER

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerini hedef aldığı Sindur Operasyonu’na karşılık olarak başlatıldı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını rapor etti. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Sindur Operasyonu’nda hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” yok edildiğini öne sürdü.

GERİLİMİN ARKA PLANIDAKİ SALDIRILAR

İki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında gerçekleşen terör saldırısıyla artış gösterdi. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) bu saldırıya karıştığına dair deliller sunduğunu ifade etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddetti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, gerektiğinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

SİNDUR OPERASYONU’NUN DETAYLARI

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi gerçekleştirdiği Sindur Operasyonu’nda Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin kontrolündeki alanlarında dokuz hedefin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına bir cevap olduğunu ve yalnızca terörist kamplarının hedef alındığını açıkladı. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırdığını ve bu saldırılarda ağır kayıplar yaşandığını belirtti. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzelerini etkisiz hale getirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF’İN TOPLANTISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlaması üzerine Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacını taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir cevap olduğunu ifade etti.