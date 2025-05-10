Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

Pakistan Hindistan’a Misilleme Duyurdu

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlatılan Sindur Operasyonu’na karşı “Bunyan un Marsoos” operasyonunu ilan etti. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki kritik askeri hedefleri vurmayı amaçladığını açıkladı. Başbakan Şahbaz Şerif, bu gelişmeler üzerine Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.

Bunyan un Marsoos Operasyonu Detayları

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlar kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerini hedef alan Sindur Operasyonu’na cevaben başlatıldı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Sindur Operasyonu kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” hedef alındığını iddia etti.

Gerilim Nedenleri: Terör Saldırısı

İki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınında gerçekleşen terör saldırısıyla arttı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) saldırıya karıştığına dair kanıt sunduğunu savundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu suçlamaları reddederek, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın gerekli gördüğünde yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Sindur Operasyonu’nun Başlangıcı

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi başlatılan Sindur Operasyonu çerçevesinde Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin bulunduğu alanlarındaki dokuz hedefi vurduğunu duyurdu. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olduğunu ve yalnızca terörist kamplarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivillere yönelik yerleşim yerlerini hedef aldığını ve bu saldırılarda ağır kayıplar yaşandığını aktardı. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

Şahbaz Şerif’ten Açıklamalar

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının ardından Milli Koruma Otoritesi’ni toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu değerlendirildi. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacını taşımakta olduğunu ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu ifade etti.