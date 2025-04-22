“Pakistan’la 25 Anlaşmamız Var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Yapılan baş başa görüşmenin ardından birlikte akşam yemeği yiyen iki lider, yemeğin sonunda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

PAKİSTAN İLE ANLAŞMALAR

Erdoğan, toplantıda Pakistan ile 25 farklı alanda anlaşma yapıldığını dile getirdi. Şubat ayında gerçekleşen ziyaret sırasında ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık konularını kapsayan toplam 25 belge imzalandığını ifade etti. “Aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz” dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE REGİYONEL MESELELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede sadece ikili ilişkiler hakkında değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. “Pakistan’ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan’a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye ekledi.

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan’ın terörle mücadelede güçlü bir irade gösterdiğini ifade etti. Pakistan’da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için rahmet dilediğini belirten Erdoğan, “Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a desteğimiz bakidir” şeklinde konuştu.