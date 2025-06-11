Pakistan Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Arttırdı

Pakistan Gerilim Sonrası Önlemlerini Alıyor

Pakistan, 2025-2026 mali yılı için 62,4 milyar dolarlık bütçe teklifini başkent İslamabad’daki Ulusal Meclis’e sunuyor. Bu bütçenin detayları ise son dönemlerde artan gerilim nedeniyle şekilleniyor.

Yüzde 20 Artırıldı

Hindistan ile yaşanan gerginliklerin ardından, savunma harcamaları için ayrılan bütçe önemli bir artış gösteriyor. Bu harcamalar, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20 artırılarak 9 milyar dolar olarak belirleniyor.

Bütçe Düşürüldü

Ancak tüm bütçenin toplamı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 oranında düşürülmüş durumda. 2025-2026 mali bütçesinde aynı zamanda 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi de yer alıyor.