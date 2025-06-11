Gündem

Pakistan Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Arttırdı

pakistan-savunma-harcamalarini-yuzde-20-arttirdi

Pakistan Gerilim Sonrası Önlemlerini Alıyor

Pakistan, 2025-2026 mali yılı için 62,4 milyar dolarlık bütçe teklifini başkent İslamabad’daki Ulusal Meclis’e sunuyor. Bu bütçenin detayları ise son dönemlerde artan gerilim nedeniyle şekilleniyor.

Yüzde 20 Artırıldı

Hindistan ile yaşanan gerginliklerin ardından, savunma harcamaları için ayrılan bütçe önemli bir artış gösteriyor. Bu harcamalar, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20 artırılarak 9 milyar dolar olarak belirleniyor.

Bütçe Düşürüldü

Ancak tüm bütçenin toplamı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 oranında düşürülmüş durumda. 2025-2026 mali bütçesinde aynı zamanda 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi de yer alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Gündem

İSKİ, Su Kesintisi Duyurdu: 14 Saat

İstanbul'da bazı bölgelerde, İSKİ'nin yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle toplam 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.