Pakistan Savunma Harcamasını Yüzde 20 Artırdı

PAKİSTAN’DA MALİ BÜTÇE TEKLİFİ SUNULDU

Pakistan, gerilim sonrası önlemler alıyor ve 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçe teklifini başkent İslamabad’daki Ulusal Meclis’e sundu.

SAVUNMA HARÇAMLARINDA ARTIRIM YAPILDI

Hindistan ile yaşanan gerginliklerin etkisiyle, savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

GENEL BÜTÇE DÜŞÜYOR

Ancak 62,4 milyar dolarlık bütçenin bir önceki döneme göre yüzde 6,9 oranında düştüğü kaydedildi. 2025-2026 mali bütçesinde, 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi de belirlendi.