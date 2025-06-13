Palmiye Sitesi Davasında Cezalar Belirlendi

DAVA SÜRECİ GÜNDEMDE

Kahramanmaraş’ta 150 kişinin ölümüne sebep olan Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılmasıyla alakalı olarak 1 tutuklu ve 1 firari sanığın da bulunduğu 3 sanık hakkında yargılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda, savcı mütalaasını sunarak sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan en üst sınır olan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Olay, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’ne ait yıkımın 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ilk deprem sonucu meydana gelerek, 150 kişinin yaşamını yitirmesine ve 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu davanın 4’üncü duruşması Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

SANIKLAR VE TANIKLAR DİNLENİYOR

Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55), avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Tutuklu sanık müteahhit Ali Babaoğlu (62) SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, firari olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (81) yer almadı. Duruşmanın başlangıcında, sitenin inşa edildiği arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman dinlendi. Erayman, yıkılan binalarla bir ilgisinin bulunmadığını, binayı Ali Babaoğlu’nun yaptırdığını ifade etti. Daha önce savcılığa verdiği ifadesindeki “Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı” sözlerinin hatırlatılmasına karşılık, Erayman bu önceki ifadesini kabul etmedi.

SAVUNMALAR VE TALEPLER

Sanıkların savunmalarının ardından, Ali Babaoğlu suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Tahliye talebinde, “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var” dedi. Ömer Tarakçıoğlu, daha önceki savunmalarına eklemek istediği bir husus olmadığını belirtti. Bu noktada, yakınlarını kaybedenler ise sanıkların bilinçli taksirle cezalandırılmasını istedi.

SAVCILIK MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirtti. Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri, bunun sonucunda depremde site yıkılarak insanların ölüm ve yaralanmasına neden oldukları tespit edildi. Bu sebeplerle, sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını, hükmün açıklanmasıyla birlikte Ali Babaoğlu’nun tutukluluk halinin devamını, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy’un da tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.