Panasonic En Küçük 8.000lm Projektörlerini Tanıttı

SİNEMA VE EĞİTİM ORTAMLARINA YENİ DOKUNUŞ

Panasonic Connect Europe, ISE 2025’te kurumsal, eğitim ve eğlence alanları için özellikle aydınlık mekanlarda dahi keskin ve canlı renkler sunan PT-VMZ82 Serisi LCD projektörlerini tanıttı. VMZ82 (8.000 lm), VMZ72 (7.200 lm) ve VMZ62 (6.500 lm) ışık kaynaklarına sahip olan VMZ82 Serisi, en küçük ve en hafif özellikleriyle dikkati çekerken, mevcut Panasonic LCD projektörlere göre yüzde 25 daha az enerji kullanıyor. Bu sayede, üstün parlaklığı ve görüntü kalitesini bir araya getiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VERİMLİLİK

Sürdürülebilirlik, VMZ82 Serisi’nin tasarımında önemli bir yer tutuyor. Projektör gövdeleri, yüzde 59’a kadar geri dönüştürülmüş reçinelerden imal edildi ve geri dönüştürülebilir karton ile ambalajlandı. Ayrıca, VMZ82 Serisinin lazer ışık kaynağı ve ECO Filtresi, 20.000 saate kadar bakım gerektirmeden çalışarak maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor. Otomatik Açılma özelliği, cihazın boştayken enerji tüketimini azaltıyor.

KURULUM ESNEKLİĞİ VE KOLAYLIĞI

VMZ82 Serisi, önceki VMZ71 Serisi ile aynı form faktörünü kullanarak 8.000 lm’lik LCD projektörler için kurulum esnekliğini artırıyor. 2,35 m ile 4,76 m arasında herhangi bir yerden 100 inçlik bir görüntü yansıtma kapasitesine sahip. 1,09-1,77:1 yansıtma açısı oranı ve 1,6x optik zoom ile farklı ayarlarda esnekliği artırıyor. Ayrıca, bir Dijital Zoom Genişletici ile kurulum rahatlığı sağlıyor.

Panasonic’in “Açı Gözlem” teknolojisi, kurulum sürecini de kolaylaştırıyor. Bu özellik, projektörün açısını ve eğimini görselleştirerek, ekran aracılığıyla yalnızca bir teknisyenin kurulumu gerçekleştirmesine olanak tanıyor, bu da zaman tasarrufu sağlıyor. VMZ82 Serisi, projektörü yüksek ve ulaşılması zor alanlara yerleştirmek için geniş aralıklı lens kaydırma, Dijital Yakınlaştırma Genişletici ve Geometrik Ayarlama işlevi sunuyor.

Aydınlık Ortamlara Özel Çözüm

Panasonic Connect Europe Görsel Sistem Çözümleri Avrupa Pazarlama Müdürü Hartmut Kulessa, “VMZ82 Serisi, ortam ışığına göre görüntü kalitesini optimize eden ‘Basit Gün Işığı Görünümü’ işlevine sahiptir. Böylece, aydınlık sınıflar, toplantı odaları veya eğlence mekanlarında üstün görüntü sağlıyor” diyor. Panasonic, günümüz modern ortamlarının gereksinimlerine uygun yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunma çabası içinde bulunuyor. VMZ82, performansa, kaynak verimliliğine ve sürdürülebilirliğe odaklanarak, kurumsal, eğitim ve eğlence sektörlerindeki kullanıcıların ilgi çekici görsel deneyimler elde etmelerini destekliyor.

VMZ82 Serisi, 2025’in 2. çeyreğinden itibaren kullanıcılarla buluşacak.