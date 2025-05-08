Pancar Toplarken Düşüp Hayatını Kaybetti

FECİ OLAY HIZAN’DA YAŞANDI

Bitlis’in Hizan ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak üzere dağa çıktı. Bingöl akşam eve dönmeyince yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU ÜZÜCÜ HABER

Bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri aramalarda Sarihe Bingöl’ün kayalıklardan düştüğünü, kar kütlesi ve kaya arasında sıkıştığını tespit etti. Ekiplere, Bingöl’ün yaşamını yitirdiği bilgisini ulaştı. Kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sarihe Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.