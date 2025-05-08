Gündem

Pancar Toplarken Düşüp Hayatını Kaybetti

pancar-toplarken-dusup-hayatini-kaybetti

FECİ OLAY HIZAN’DA YAŞANDI

Bitlis’in Hizan ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak üzere dağa çıktı. Bingöl akşam eve dönmeyince yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU ÜZÜCÜ HABER

Bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri aramalarda Sarihe Bingöl’ün kayalıklardan düştüğünü, kar kütlesi ve kaya arasında sıkıştığını tespit etti. Ekiplere, Bingöl’ün yaşamını yitirdiği bilgisini ulaştı. Kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sarihe Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump, Netanyahu ile görüşmeyi sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarını sona erdirdiği açıklandı.
Gündem

Şişecam’da Anlaşma Gerçekleşti: Grev Önlenmiş oldu

Petrol-İş Sendikası ve Şişecam, 2025-2026 dönemi için toplu iş sözleşmesini tamamlayarak grev tehdidini ortadan kaldırdı. Müzakereler başarıyla sonuçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.