PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araçta Felaket Yaşandı

paok-taraftarlarini-tasiyan-aracta-felaket-yasandi

YUNANİSTAN’DAN FRANSA’YA GİDEN PAOK TARAFTARLARI KAZA GEÇİRDİ

Yunanistan Süper Ligi’nde mücadele eden PAOK kulübünün taraftarlarını Fransa’ya taşıyan bir araç, korkunç bir kaza yaşadı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Perşembe akşamı Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon-PAOK karşılaşmasına katılmak üzere seyahat edenleri taşıyan minibüs, Romanya’nın Lugojelul şehrinin yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama yaparken karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı.

TARAFTARLARDAN KAYIP VAR

Kaza sonucu araçta bulunan 10 kişiden 7’si hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine devam edilirken, söz konusu kazanın ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Miçotakis, Yunan hükümetinin ve itfaiye teşkilatının Romanya’nın yerel makamları ile işbirliği yaptığını belirterek, ölenlerin yakınlarına ve PAOK camiasına başsağlığı diledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araç Kazada Yıkıldı

Fransa'daki Lyon maçına giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya'da tırla çarpıştı. Kazada yedi kişi hayatını kaybederken, üç kişi hastanede tedavi altında.
Gündem

TEM Otoyolu’nda Vinç İle Kurtarma Operasyonu

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda tır ile çarpışan bir kamyonetin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sürücü sağ salim çıkarıldı.
Gündem

İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

İnegöl'de bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı; kazada dört genç kız yaralandı.
Gündem

Kaybolan Şehit Annesi Güleser Kaya Bulundu

Foça'da akşam saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası şehit annesi Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.
Gündem

Şırnak’ta TIR Çarpışması Sonucu İki Yaralı

Şırnak'ta Cizre-Nusaybin karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.