PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araçta Felaket Yaşandı

YUNANİSTAN’DAN FRANSA’YA GİDEN PAOK TARAFTARLARI KAZA GEÇİRDİ

Yunanistan Süper Ligi’nde mücadele eden PAOK kulübünün taraftarlarını Fransa’ya taşıyan bir araç, korkunç bir kaza yaşadı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Perşembe akşamı Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon-PAOK karşılaşmasına katılmak üzere seyahat edenleri taşıyan minibüs, Romanya’nın Lugojelul şehrinin yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama yaparken karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı.

TARAFTARLARDAN KAYIP VAR

Kaza sonucu araçta bulunan 10 kişiden 7’si hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine devam edilirken, söz konusu kazanın ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Miçotakis, Yunan hükümetinin ve itfaiye teşkilatının Romanya’nın yerel makamları ile işbirliği yaptığını belirterek, ölenlerin yakınlarına ve PAOK camiasına başsağlığı diledi.