Papa, Cezaevindeki Mahkumları Ziyaret Etti

KATOLİK RUHANİ LİDERİNİN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Papa Franciscus, Katolik aleminin ruhani lideri olarak geleneğini bozmadan, Paskalya’dan önceki “Kutsal Perşembe” gününde bir ziyarette bulundu. Genelde Roma’daki cezaevlerinde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki gün, 12 havarisinin ayağını yıkadığı ritüeli gerçekleştiren Papa, bu yıl da Regina Coeli cezaevini ziyaret etti.

CEZAEVİNDE MAHKUMLARLA BULUŞTU

Vatikan’dan gelen bilgilere göre, Papa, öğleden sonra gerçekleştirdiği ziyarette, cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere katılan 70 mahkumla bir araya geldi. Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, Papa’nın ziyaretinden dolayı tüm mahkumlar adına ona teşekkür etti.

PAPA’NIN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Papa Franciscus, kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre nedeniyle ve iyileşme sürecinde olduğunu belirterek, “Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa’nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum” dedi.

DUA İLE AYRILIYOR

Ziyaretinin sonunda kısa bir süre dua eden Papa, toplamda 30 dakika boyunca mahkumlarla zaman geçirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.