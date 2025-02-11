Papa’dan Trump’ın Göç Politikasına Eleştiri

ABD’DE GÖÇ POLİTİKALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçmenleri gönderme politikası, eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Bu konuda Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’tan da bir eleştiri geldi.

GÖÇ PROGRAMINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Papa, ABD’li piskoposlara gönderdiği mektupta, bu ülkedeki göç politikalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Mektubunda, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı düzensiz göç politikasına atıfta bulunarak, “ABD’de kitlesel sınır dışı etme programının başlatılmasıyla yaşanan büyük krizi yakından takip ettim. Doğru bir şekilde oluşturulmuş vicdan, eleştirel bir yargıda bulunmaktan ve bazı göçmenlerin yasa dışı statüsünü açıkça veya örtük biçimde suçla tanımlayan herhangi bir önlemle aynı fikirde olmadığını ifade etmekten kaçınamaz” dedi.

SINIR DIŞI ETMEKTEN KAÇINILMALI

Papa Franciscus, “Aşırı yoksulluk, güvensizlik, sömürü, zulüm veya çevrenin ciddi şekilde tahribata uğraması gibi nedenlerden ana vatanlarını terk eden insanları sınır dışı etmek, birçok erkek ve kadının ve de ailelerin onuruna zarar verir ve onları zayıf ve savunmasız bir duruma sokar. Gerçek ortak iyiliğin, toplum ve hükümetin, tüm bireylerin haklarını tanıyıp, koruyup, topluma entegre ettiği zaman teşvik edileceğini” belirtti. Aynı zamanda, “Bu, düzenli ve yasal göçü düzenleyen bir politika geliştirilmesine engel değildir. Güç kullanılarak ve her insanın eşit onuru olduğu gerçeğine dayanmadan oluşturulan bir yapı, kötü başlar ve kötü sonuçlanır” yorumunu yaptı.

MÜLTECİLER İÇİN TAVSİYELER

Papa, mektubunda, “Katolik Kilisesi’nin tüm inananlarına ve iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara; göçmen ve mülteci kardeşlerimize ayrımcılık yapan ve onlara gereksiz acılar çektiren söylemlere boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyorum” ifadesine yer verdi.

TRUMP VE PAPA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Trump ve göç konusundaki hassasiyetiyle tanınan Papa Franciscus, Trump’ın başkanlık döneminde de göç konusuyla ilgili karşı karşıya gelmişti. İki lider, son olarak iki ülke ilişkilerini ilgilendiren atama kararlarıyla dikkat çekti. Trump’ın, Papa Franciscus’a karşı sert eleştirileriyle tanınan aşırı sağcı aktivist Brian Burch’u, Vatikan’a ABD Büyükelçisi olarak atayacağını duyurması sonrası, Vatikan da benzer bir karşılık vermişti. Papa Franciscus, göçmen haklarını savunan Kardinal Robert Walter McElroy’u Washington Başpiskoposu olarak atadı.