Papa Francis Hayatını Kaybetti

Papa Francis’in Hayatını Kaybetmesi

Katolik dünyasının ruhsal lideri olan Papa Francis, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yaşamını yitirdi. Vatikan, yaptığı video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi’nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis’in vefatını resmen duyurdu. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35’te hayata gözlerini yumdu.

Papa’nın Sağlık Durumu ve Geçmişi

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık dönemi boyunca çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ölümünden sadece bir gün önce, Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Papa’nın ölümü, dünya genelinde derin bir üzüntü yaratırken, Katolik topluluğunda büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.