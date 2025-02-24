Papa Franciscus’un Sağlık Durumu Endişe Verici

SAĞLIK DURUMU KRİTİK OLAN PAPA’YA YENİ AÇIKLAMALAR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu hala kritik durumda. Ay başında çektiği şiddetli bronşit nedeniyle 11 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatmakta. Burada yapılan muayenelerde, 88 yaşındaki Papa’ya çift taraflı zatürre teşhisi kondu. Vatikan, Papa’nın sağlık durumu hakkında son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, “sağlık durumu kritik olmasına rağmen hafif bir iyileşme gözlemleniyor” ifadeleri yer aldı.

BÖBREK DURUMUNDA HAFİF İYİLEŞME

Hafif böbrek yetmezliği durumu endişe kaynağı oluşturmadığı ifade edilirken, oksijen desteği almaya devam eden Papa’nın oksijen akım hızı ve yüzdesi hafifçe azaltıldı. Doktorlar, klinik tablonun karmaşıklığına dikkat çekerken kesin bir tahminde bulunmadı. Vatikan’ın açıklamasında, Papa’nın öğleden sonra çalışma faaliyetlerine yeniden başladığı ve akşam saatlerinde Gazze’deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü belirtildi.

Sabah yapılan açıklamada, Papa’nın geceyi sakin geçirdiği, sabah tedavilerine devam edildiği, ağrısının olmadığı ve ruh halinin iyi olduğu kaydedildi. Roma’da ikamet eden kardinaller, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in önderliğinde, bu akşam Papa’nın sağlığı için dua etmek üzere Aziz Petrus Meydanı’nda toplanacak.

PAPA’NIN GEÇİRDİĞİ SAĞLIK SORUNLARI

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihlerinde halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini belirtmiş, konuşma yapmakta zorlanmıştı. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. 18 Şubat’ta Papa’nın çift taraflı zatürre geliştiği ve klinik tablosunun karmaşık bir durum sergilediği açıklanmıştı. 21 Şubat’ta doktorları, “tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa’nın hayati tehlikesinin bulunmadığını” ifade etmişti. 22 Şubat’ta Papa’nın astım krizi geçirdiği ve solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı bildirildi.

SAĞLIK SORUNLARINDAKİ ARTIŞ

2013 yılından beri Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk olarak 2021 yılında Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi gibi sebeplerle iki kez daha aynı hastanede tedavi gördü. Son yıllarda diz ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalye kullanma durumuyla karşı karşıya kaldı.