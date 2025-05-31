Papara’nın Sahibi Ahmed Faruk Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BET SLİKAZŞI OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Yasadışı bahisle mücadele için elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Papara’ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon çerçevesinde 14 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Şüpheliler arasında bulunan şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı da dahil olmak üzere 15 şüpheli, bugün (30 Mayıs) adliyeye sevk edildi. Savcılık, Karslı’nın da aralarında bulunduğu kişilerin tutuklanmasını istedi. Hakim, 11 sanığın tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği belirtilen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında kritik bir rol oynadığı, bu durumun ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı belirlendi. Bu sabah saat 05:00’te, 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı alındı.

KURULUŞLARA EL KONULDU VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRLERİ

Yapılan operasyonda başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konulup kayyum atandı. Kurumun bazı yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkartılırken, soruşturma sırasında bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.