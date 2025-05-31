Papara Sahibi Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BAHSİ ÖNLEME OPERASYONU

Yasadışı bahis ile mücadele çerçevesinde, elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplam 14 kişi gözaltına alınırken, 10 şirkete de el konuldu. İçlerinde şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu şüpheliler, bugün (30 Mayıs) adliyeye götürüldü. Karslı’nın da içinde bulunduğu 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sunuldu. Hakimlik, 11 kişinin tutuklanmasına hükmetti, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan isimler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

OLAYIN DETAYLARI VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına katkı sağladığı iddia edilen Papara’ya 27 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Soruşturma sonuçlarına göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı konusunda önemli bir araç haline geldiği belirlendi. Kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit edebilme riski taşıdığı göz önüne alınarak, bu sabah saat 05:00 sularında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verildi.

KAYYUM ATAMALARI VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Ayrıca, kurumun bazı yöneticileri için yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.