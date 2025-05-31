Papara Sahibi Karslı Tutuklandı!

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU DETAYLARI

Yasadışı bahisle mücadele amacıyla gerçekleştirilen bir operasyonda, elektronik ödeme sistemleri hizmeti sunan Papara’ya yönelik önemli adımlar atıldı. Bu operasyon çerçevesinde toplam 14 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. Şüpheliler arasında yer alan Ahmet Faruk Karslı ve diğer 14 kişi, 30 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edildi. Bu şahıslar arasında Karslı’nın da bulunduğu 15 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakim, toplam 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin isimleri; Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar olarak açıklandı.

SORUŞTURMA VE OPERASYON SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında Papara’nın rol oynadığı iddia edilerek 27 Mayıs tarihinde bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiğini belirleyerek, bu kuruluşun ödemelerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde 05:00’te eş zamanlı olarak 13 şüpheliye gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRLERİ

Operasyon sonucunda PPR Holding Anonim Şirketi de dahil olmak üzere toplam sekiz şirkete el konularak kayyum atandı. Aynı zamanda kurumun bazı yöneticileri hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıkları üzerinde el koyma tedbiri uygulandı. Bu süreç, yasadışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi oldu.