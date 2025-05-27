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Papara’ya Dair Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma çerçevesinde, Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğinde önemli bir rol üstlendiği ve suç gelirlerinin kripto cüzdanlar aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Başsavcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci içinde bulunduğunu aktardı.

GÖZALTILAR VE İNCELEMELER

Operasyon kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı ve şirket yöneticileri hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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