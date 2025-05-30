Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu Sürüyor

YENİ GELİŞMELER

Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğini desteklediği ve bu tür bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği yönündeki iddialar doğrultusunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamında bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, gözaltındaki şüphelilerin tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalarda, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve şirket nezdindeki hesapların kripto borsalarını ve yasa dışı bahis işlemlerini destekleyen her aşamada ücret tahsil edebildiği belirtildi. Bahis işlemlerinin aksatmaması amacıyla söz konusu hesaplarla ilgili incelemenin daha sonra yapılmasının da şirketin gelir elde etmesini sağladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK gibi kurumlardan gelen raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik bir şekilde kullanıldığı kaydedildi. Analizlerde Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesapların yüksek miktarlarda yasa dışı finansal hacim elde ettiği belirtildi. Suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve bu doğrultuda Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde bulunduğu anlaşılmıştır.” denildi. Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, bu durumun ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı bildirildi. Ayrıca, örgüt liderleri ve üyelerine ait 8 şirkete ve başka mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.